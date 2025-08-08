Израиль решился «осаждать и захватить» – эксперт о спецоперации по Газе

Газу ждет большая гуманитарная катастрофа. Так прокомментировал решение властей Израиля «зачистить» город политический эксперт Андрей Перла в своем телеграм-канале «Умный еврей при губернаторе».

«В ближайшее время начнется операция по «перемещению на юг» миллиона жителей города Газа. Сам город решено «осаждать и захватить».

Гуманитарные последствия этой операции трудно себе представить. Для сравнения, из Карабаха в Армению эвакуировались лишь 100 тысяч человек.

Израиль, однако, обвинения в геноциде решил игнорировать, Трамп не выдаст.

..А то, что придется потом платить, так ведь это, пойми, потом. Как только США достаточно ослабнут, Израиль будет уничтожен – и весь мир, безо всякого преувеличения весь, будет рукоплескать», – считает Андрей Перла.

Напомним, накануне вечером Израиль сообщил, что собирается демилитаризировать Газу, основываясь на следующих принципах: разоружение ХАМАС, возвращение живых и мертвых заложников, захваченных в Израиле, демилитаризация Газы, израильский контроль над безопасностью в анклаве и создание «альтернативной гражданской администрации».

Аннексирование Газы в планы Израиля не входит, власть будет передана, по словам премьера страны Нетаньяху, неким «арабским странам».

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube