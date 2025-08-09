Путин и Трамп встретятся на Аляске

Место встречи президентов России и США обозначено. Она состоится на Аляске в конце следующей недели 15 августа. Данную информацию подтвердил СМИ помощник президента Путина Юрий Ушаков. Соответствующее заявление уже сделал и Дональд Трамп, а губернатор Аляски сообщил, что с нетерпением ждет высоких гостей.

«Представляется вполне логичным, чтобы наша делегация просто перелетела через Берингов пролив, и чтобы именно на Аляске был проведен столь важный и ожидаемый саммит лидеров двух стран», отметил Ушаков.

Путин и Трамп намерены в ходе очной встречи обсудить долгосрочное урегулирование по Украине. «Сами президенты, несомненно, сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса», – пояснил Ушаков.

Кроме того, на Аляске и в Арктике пересекаются экономические интересы РФ и США: «Просматриваются перспективы реализации масштабных и взаимовыгодных проектов».

РФ и США ближайшие дни подготовке саммита: «Ближайшие дни Москва и Вашингтон, конечно, посвятят самой активной, напряженной проработке практических и политических параметров встречи в верхах на Аляске» (цитата по ТАСС).

Процесс подготовки будет непростым, но им будут «активно и интенсивно заниматься».

Кремль ожидает, что следующая после Аляски встреча Путина и Трампа пройдет на российской территории. Соответствующее приглашение президенту США уже передано.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

