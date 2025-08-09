Армения и Азербайджан помирились при Трампе. Эксперт «Пашинян продал страну с потрохами»

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что Армения и Азербайджан привержены установлению постоянного мира, он приветствовал в Белом доме лидеров двух стран Южного Кавказа, которые воюют десятилетиями, пишет газета «Фигаро».

«Армения и Азербайджан привержены прекращению всех боевых действий навсегда, открытию торговых, туристических и дипломатических отношений, а также уважению суверенитета и территориальной целостности друг друга», – сказал Дональд Трамп, который также объявил об отмене ограничений на военное сотрудничество между Соединенными Штатами и Баку.

Лидеры Азербайджана и Армении также заявили в пятницу, что они поддержат выдвижение президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира.«Возможно, мы согласны с премьер-министром (армянским Николом) Пашиняном направить совместное обращение в Нобелевский комитет о присуждении Нобелевской премии мира президенту Трампу», – сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

В пятницу вечером Турция приветствовала обязательство двух своих соседей окончательно положить конец конфликту, который выступал против них на протяжении десятилетий. «Мы приветствуем прогресс, достигнутый в установлении прочного мира между Азербайджаном и Арменией», – говорится в заявлении Министерства иностранных дел Турции. В субботу Париж приветствовал «решительный прогресс».

Между тем, политический эксперт Андрей Перов в своем телеграм-канале «Умный еврей при губернаторе» так прокомментировал мирные соглашения Армении и Азербайджана: «Армению Пашинян продал с потрохами. Коридор через Сюник называется «мост Трампа» и передается США на 99 лет (!!!).

Все, что было в утечках, все, что опровергал Пашинян – все оказалось правдой. США заходят на северную границу Ирана и накачивают Азербайджан оружием.

Это и в самом деле, если реализуется, важная победа США. Иметь дело с ее последствиями нам предстоит весь XXI век».

Москва, Елена Васильева

