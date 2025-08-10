СМИ: Зеленского к Трампу и Путину пока не звали

США не приглашали Владимира Зеленского принять участие во встрече президента России Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом на Аляске. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники.
По их данным, Зеленского никто пока не звал.
Ранее в западных СМИ появились сообщения, что США требуют от Украины территориальных уступок для урегулирования конфликта с Россией. Газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что предложение США по урегулированию предусматривает вывод украинских войск из контролируемой ВСУ части ДНР в качестве первого этапа по достижению мира.
9 августа Зеленский в своем обращении подчеркнул, что ответ на территориальные вопросы уже есть в Конституции Украины и «отступать от этого никто не будет». 8 августа Трамп заявил, что США изучают вопрос территорий, «за которые ведутся бои на протяжении трех с половиной лет», и рассчитывают на «некоторый обмен».
