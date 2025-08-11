Армения и Азербайджан обнародовали конкретику по мирному соглашению

Азербайджан и Армения обнародовали на сайтах свои МИДов парафированный в Вашингтоне текст мирного соглашения. Он содержит 17 пунктов. Там, в частности, говорится:
Баку и Ереван отказываются от территориальных претензий друг к другу.
Стороны отказываются от применения силы друг против друга.
На границе между двумя странами не будет сил третьих стран.
Азербайджан и Армения проведут делимитацию границы на базе отдельного соглашения.
Оба государства заявили об осуждении всех видов сепаратизма и терроризма и намерении вести борьбу с этими явлениями в рамках своих юрисдикций.
Ереван и Баку не могут ссылаться на внутренние законы для невыполнения пунктов мирного соглашения.
Стороны создадут совместную комиссию для контроля выполнения мирного соглашения.
В течение месяца после вступления в силу мирного соглашения Армения и Азербайджан отзовут иски против друг друга на международных площадках.
Стороны могут заключить отдельные соглашения о сотрудничестве в разных областях, в том числе в экономике и гуманитарной сфере, сообщает ТАСС.
Москва, Елена Васильева
© 2025, РИА «Новый День»