Армения и Азербайджан обнародовали конкретику по мирному соглашению

Азербайджан и Армения обнародовали на сайтах свои МИДов парафированный в Вашингтоне текст мирного соглашения. Он содержит 17 пунктов. Там, в частности, говорится:

Баку и Ереван отказываются от территориальных претензий друг к другу.

Стороны отказываются от применения силы друг против друга.

На границе между двумя странами не будет сил третьих стран.

Азербайджан и Армения проведут делимитацию границы на базе отдельного соглашения.

Оба государства заявили об осуждении всех видов сепаратизма и терроризма и намерении вести борьбу с этими явлениями в рамках своих юрисдикций.

Ереван и Баку не могут ссылаться на внутренние законы для невыполнения пунктов мирного соглашения.

Стороны создадут совместную комиссию для контроля выполнения мирного соглашения.

В течение месяца после вступления в силу мирного соглашения Армения и Азербайджан отзовут иски против друг друга на международных площадках.

Стороны могут заключить отдельные соглашения о сотрудничестве в разных областях, в том числе в экономике и гуманитарной сфере, сообщает ТАСС.

