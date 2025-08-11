Внезапно: Трамп сообщил, что едет в пятницу в Россию

Президент США Дональд Трамп на фоне готовящегося саммита с Владимиром Путиным в понедельник внезапно заявил, что «едет в Россию».

Ранее сообщалось, что встреча лидеров двух стран готовится на Аляске.

«Я в пятницу еду в Россию. Мне не нравится быть здесь (в Вашингтоне – ред.) и говорить о том, как здесь небезопасно, грязно и отвратительно. Эта некогда прекрасная столица была исписана граффити на стенах», – заявил Трамп на пресс-конференции, посвященной его мерам по безопасности в американской столице (цитата по РИА «Новости»).

Позже на пресс-конференции сообщил СМИ, что он разместит армию Национальной гвардии в Вашингтоне, и что он ставит поддержание порядка в американской столице под федеральный контроль, чтоб избавить город от бандитов и трущоб.

Напомним, что и Кремль, и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа, чтоб обсудить вопросы взаимоотношения двух стран, а также урегулирование украинского конфликта.

Москва, Елена Васильева

