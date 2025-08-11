Трамп, анонсируя свою поездку в Россию, оговорился – СМИ

Президент США Дональд Трамп оговорился, назвав Россию местом переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным 15 августа. Об этом пишет The Guardian.

Журналист издания счел оговорку господина Трампа «неловкой оплошностью». Он напомнил, что с 1867 года Аляска не является частью России. Регион был продан США за $7,2 млн, уточнил автор The Guardian.

Напомним, что в конце прошлой недели американская и российская стороны официально сообщили о подготовке встречи Путина и Трампа на Аляске. По словам помощника президента России Юрия Ушакова делегации логично перелететь через Берингов пролив и провести встречу в оговоренной точке. Конкретное место пока не называлось.

Добавим, что Дональд Трамп сегодня на пресс-конференции также снова проговорил, что ждет от Путина завершения конфликта на Украине, но назвал грядущий саммит, скорее, промежуточным, чем финальным. И акцентировал, что не согласен с заявлениями Зеленского о невозможности никаких территориальных уступок России.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube