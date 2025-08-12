Китай и Бразилия сближаются в противостоянии США

Китай и Бразилия сближаются: председатель КНР Си Цзиньпин заявил своему бразильскому коллеге Луле в телефонном разговоре, что «все страны должны объединиться и решительно выступить против односторонних действий и протекционизма», сообщили китайские государственные СМИ во вторник. В последние месяцы Си Цзиньпин и Лула стремились представить свои страны как ярых сторонников многосторонних отношений, в отличие от агрессивной торговой политики Дональда Трампа. Высказывания Си Цзиньпина во вторник, о которых сообщило официальное информационное агентство «Синьхуа», явно намекают на американские пошлины и поведение президента Трампа.

Председатель КНР пояснил, что его страна будет «сотрудничать с Бразилией, чтобы показать пример единства и самостоятельности среди основных стран Юга», чтобы «вместе строить более справедливый мир и более устойчивую планету». В заявлении бразильского председательства указано, что телефонный разговор длился около часа, в течение которого Лула и Си Цзиньпин обсудили различные темы, включая конфликт на Украине и борьбу с изменением климата. «Оба лидера договорились о роли «Группы двадцати» и БРИКС в защите многосторонности мира», – сообщают китайские СМИ.

Оба лидера также «заявили о своей приверженности расширению сотрудничества в таких секторах, как здравоохранение, нефть и газ, цифровая экономика и спутники». Телефонный разговор состоялся после заявления Лулы на прошлой неделе о том, что он проведёт переговоры со своими китайскими и индийскими коллегами для рассмотрения скоординированного ответа на американские пошлины и агрессивное поведение США в политике и экономике.

