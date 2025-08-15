Путин перед Аляской работает в Магадане

Президент РФ Владимир Путин совершает региональную поездку перед саммитом с Трампом на Аляске. Как сообщает пресс-служба Кремля, речь идет о Магадане и Магаданской области. Путин, который не был в регионе 14 лет, посетит завод «Омега-Си», спорткомплекс «Президентский», общественно-культурный центр парка «Маяк», а также возложит цветы к памятнику летчикам-героям, проведет совещание и встретится с главой региона Сергеем Носовым.

Путин посетит завод «Омега-Си», который является уникальным предприятием по переработке и рафинированию рыбного жира. В России это первый завод, производящий реэтерифицированные триглицериды из белой рыбы Охотского моря – сардины и сельди.

Далее глава государства посетит культурно-общественный центр парка «Маяк», в состав которого входят пространство для проведения выставок и размещения временных музейных экспозиций, конференц-зал, кафе, помещение туристского визит-центра и зона мастер-классов.

Как сообщает ТАСС, потом Путину покажут универсальный спортивно-оздоровительный комплекс «Президентский» – самый большой в регионе. В состав спорткомплекса входят универсальный спортзал для игровых видов спорта, ледовая арена для занятий хоккеем и фигурным катанием, 25-метровый бассейн на 8 дорожек, комплекс бассейнов с водными горками, зал для занятий боксом, зал для занятий киокусинкай и другими боевыми искусствами, зал для фитнесса, настольного тенниса и йоги, а также тренажерный зал.

В ходе визита запланированы и другие мероприятия. После его завершения борт номер один вылетит в Анкоридж. Это 3000 км от Магадана и примерно 4 часа полета. Саммит начнется в 22.30 по мск, на военной базе.

Магадан, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

