Трамп намерен принять Путина с наивысшими почестями

Президент США Дональд Трамп намерен принять российского лидера Владимира Путина на Аляске с наивысшими почестями и лично поприветствовать его по прибытии, сообщает телеканал NBC со ссылкой на высокопоставленных представителей Белого дома.

«По словам двух высокопоставленных представителей администрации, ожидается, что Трамп примет президента России с наивысшими почестями по прибытии на авиабазу Элмендорф-Ричардсон в пятницу, он планирует встретить российского лидера», – сообщает телеканал, который цитирует газета «Ведомости».

Напомним, что встреча Путина и Трампа должна начаться в 22 часа по московскому времени. Лидеры намерены сначала пообщаться тет-а-тет, но с переводчиками, потом провести встречи с делегациями, а после – дать совместную пресс-конференцию.

Анкоридж, Елена Васильева

