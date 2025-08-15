российское информационное агентство 18+

Лукашенко пригласил Трампа в Минск – предложение принято

Фото: сайт президента Белоруссии

Президент США Дональд Трамп заявил, что пообщался с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом он рассказал в своей соцсети Truth Social.

Беседа состоялась во время полета Трампа в Анкоридж. Там он должен сегодня вечером провести встречу с Владимиром Путиным. Трамп охарактеризовал разговор как «очень хороший». «Я жду возможности встретиться с президентом Лукашенко в будущем», – отметил глава Белого дома.

Лукашенко пригласил Трампа с семьей в Минск, и это приглашение было принято, сообщает канал «Пул Первого».

Напомним, что переговоры Путина и Трампа состоятся сегодня в 22.00 по мск. После этого ожидается брифинг для СМИ с участием двух лидеров.

Минск, Елена Васильева

