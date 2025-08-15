Песков допустил, что переговоры Трампа и Путина займут 6-7 часов

Президент России Владимир Путин работает в Магаданской области до своего визита на Аляску, где он проведет переговоры с Дональдом Трампом. Как сообщает пресс-служба Кремля, визит на Колыму Путин начал с завода по производству рыбьего жира.

Далее президент осмотрит спортивные сооружения, проведет встречу с главой региона Сергеем Носовым и отправится на Аляску. Перелет займет примерно 4 часа.

Президент Трамп так же вылетел на Аляску. Как сообщали СМИ, он готов встретить Путина со всеми почестями.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что переговоры лидеров США и России могут занять «6-7 часов». После этого анонсирован брифинг для СМИ.

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа должна быть результативной, чтобы можно было затем обсуждать возможность трехстороннего саммита с участием Владимира Зеленского, сообщает ТАСС.

Напомним, что по пути на саммит Трамп пообщался с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Тот пригласил Трампа в Минск. Трамп предложение принял, сообщал канал «Пул Первого». Некоторые аналитики в связи с этим предположили, что в Минске в течение короткого промежутка времени пройдут переговоры «Путин-Трамп-Зеленский».

Магадан, Елена Васильева

