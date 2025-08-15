Трамп рассказал, что его огорчит в переговорах с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что будет огорчен, если на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Анкоридже ему не удастся договориться о прекращении огня на Украине. Соответствующее заявление он сделал, отвечая на вопросы журналистов пресс-пула Белого дома во время полета в Анкоридж на встречу с российским лидером, сообщает ТАСС.

На вопрос о том, в каком случае саммит можно было бы охарактеризовать как успешный, Трамп заявил, что «не может сказать этого». «Пока ничего не определено. Я хочу некоторых вещей, я хочу прекращения огня, и Европа здесь совсем ни при чем. Европа не указывает мне, что делать, но они, разумеется, будут вовлечены в процесс, так же как Зеленский», – отметил Трамп.

«Я хочу быстрого прекращения огня. Я не знаю, случится ли это сегодня, но буду огорчен, если это [произойдет] не сегодня», – добавил американский лидер (цитата по ТАСС).

Анкоридж, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube