Мелания Трамп написала письмо Владимиру Путину. Накануне во время встречи Дональд Трамп передал его адресату лично в руки.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на два своих источника. Официально ни о каких посланиях ранее не сообщалось. Агентство не знает содержания письма, но сообщает, что в нем поднималась, в частности, тема «похищенных с Украины детей».

Напомним, что похищенные дети – одна из основным тем для пиара Украины на Западе. Представители страны, в том числе Зеленский, утверждают, что в ходе военного конфликта с Украины были вывезены «тысячи детей», которых необходимо вернуть. По этому же поводу Международный уголовный суд выдал ордер на арест Владимира Путина и омбудсмена России по вопросу детей Марию Львову-Белову.

Россия никаких претензий по поводу похищенных детей не принимает. Более того, после того, как данная тема была поднята на переговорах России и Украины в Стамбуле, Москва получила от Киева список из 339 фамилий. В ходе проверки выяснилось, что некоторые из него – вообще не дети, кого-то – не существовало в природе.

Глава переговорной группы Владимир Мединский заявил, что Россия не похищает никаких детей, военные спасают их, если они оказываются на месте боевых действий. Россия по первому требованию содействует воссоединению семей.

Тем не менее, как сообщает Reuters, Трамп лично передал письмо Путину во время переговоров на высшем уровне на Аляске. Мелания в переговорном процессе не участвовала и Аляску не посещала.

Никаких комментариев с российской стороны по поводу писем пока не последовало.

Анкоридж, Елена Васильева

