Что Мелания написала Путину – стали известны подробности

Стали известны подробности о письме, которое первая леди США Мелания Трамп написала президенту России Владимиру Путину. Напомним, что послание было доставлено президентом Дональдом Трампом в Анкоридже – лично в руки. Сама Мелания 15 августа Аляску не посещала.

«Мы должны стремиться создать мир, наполненный достоинством, для всех – чтобы каждая душа могла проснуться в мире, и чтобы само будущее было прекрасно. Простая, но глубокая концепция, господин Путин, и я уверена, что вы согласны, заключается в том, что потомки каждого поколения начинают свою жизнь с чистоты – невинности, которая стоит выше географии, правительства и идеологии», – написала первая леди, согласно письму, которое цитирует Fox News.

Мелания Трамп отметила, что Путин «может в одиночку восстановить» детский «мелодический смех», добавив, что «защищая невинность этих детей, вы сделаете больше, чем просто служите России – вы служите самому человечеству. Такая смелая идея выходит за рамки всех человеческих разделов, и вы, господин Путин, можете реализовать это видение штрихом пера сегодня. Настало время».

Как передает CNN, Путин прочитал письмо в присутствии Трампа и представителей делегаций обеих стран.

Переговоры по конфликту на Украине продолжаются. 18 августа Трамп вызывал в Белый дом Владимира Зеленского и несколько европейских представителей. Точный список участников пока не озвучивается.

Вашингтон, Елена Васильева

