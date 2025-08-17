Поездка Трампа и Путина в одной машине на Аляске – это экспромт

Поездка президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на одной машине из аэропорта во время саммита в Анкоридже была экспромтом. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к организации переговоров.

По словам собеседника агентства, сценарий церемонии предполагал, что оба лидера должны были поехать к месту встречи на своих машинах: Путин на лимузине Aurus, Трамп – на Cadillac.

Но все пошло иначе. Президенты вместе, а не с разных сторон, как планировалось, взошли на постамент для совместного фото, а затем неожиданно для всех Трамп позвал Путина в свой автомобиль, и тот согласился.

Накануне журналист германского телеканала NTV Кристофер Виттих сообщил, что поездка двух президентов в одном лимузине является примером особого доверия между ними. Он уточнил, что всем остальным иностранным гостям в США предоставляют отдельный автомобиль, напоминает «Российская газета».

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube