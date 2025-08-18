Трамп в соцсетях написал Зеленскому инструкцию по решению конфликта с Россией

Вашингтон (Новый День, Елена Васильева)–Президент США готовится 18 августа принять в Белом доме Владимира Зеленского и несколько представителей Европы, чтоб обсудить судьбу конфликта на Украине.

После возвращения с Аляски Белый Дом постоянно находился в контакте с Европой и Киевом, свое видение дальнейшего развития событий Трамп изложил в социальных сетях: Зеленский должен согласиться с некоторыми условиями России для окончания военных действий на Украине.

«Президент Украины Зеленский может закончить войну с Россией почти сразу, если захочет, или он может продолжать воевать», – написал Трамп в социальных сетях. «Вспомните, как это началось. Никакого возвращения Обаме отданного Крыма (12 лет назад, без выстрела!), и НИКАКОГО Вступления В НАТО УКРАИНОЙ. Некоторые вещи никогда не меняются!!!»

Пост подчеркивает давление, с кем Зеленский столкнется в понедельник, пока Трамп работает над прекращением конфликта, отмечает CNN. Два условия, которые он перечислил – что Украина уступит Крым, который Россия присоединила в 2014 году, и что она согласится никогда не вступать в НАТО – являются одними из условий, которые Владимир Путин установил для прекращения конфликта.

Европейские лидеры, посещающие Белый дом с Зеленским в понедельник, обеспокоены тем, что встреча будет равносильна тому, что Трамп будет оказывать давление на украинского лидера, чтобы тот согласился на условия, которые Путин выдвинул на саммите на Аляске на прошлой неделе.

Они надеются получить от Трампа больше информации, в том числе о том, какую роль будут играть США в обеспечении гарантий безопасности в будущем.

«Завтра большой день в Белом доме. Никогда еще не было столько европейских лидеров одновременно. Для меня большая честь принимать их!!!», – написал Трамп. Напомним, что Белый Дом намерена посетить президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кейр Стармер, премьер-министр Италии Джорджия Мелони, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Финляндии Александр Стубб и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Согласно ранее озвученной информации, Трамп сначала примет Зеленского, потом к нему присоединится его «группа сопровождения».

