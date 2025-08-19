Источник: Трамп надеется провести переговоры между Путиным и Зеленским до конца августа

Президент США Дональд Трамп надеется провести переговоры между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским до конца августа. Об этом сообщил журналист Axios Барак Равид в соцсетях со ссылкой на информированный источник.

«Источник, осведомленный о ситуации, сообщил, что есть надежда провести встречу Путина и Зеленского до конца августа», – написал он.

18 августа Трамп провел переговоры с Зеленским в Белом доме. После этого состоялась вторая встреча, к которой присоединились канцлер Германии Фридрих Мерц, премьеры Великобритании Кир Стармер и Италии Джорджа Мелони, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Финляндии Александр Стубб.

В ходе обсуждения Зеленский не стал отвергать обмен территориями на встрече в Белом доме. Трамп же по итогам встречи сообщил, что начал подготовку к встрече Зеленского и Путина, после которой планируется трехсторонний саммит с участием США, напоминает газета «Ведомости».

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

