Мадуро: мы развернем 4,5 млн вооруженных ополченцев в ответ на агрессию США

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что развернет 4,5 миллиона проправительственных ополченцев по всей стране для противодействия угрозам со стороны Соединенных Штатов, связанным с размещением американских войск в Карибском бассейне.

«На этой неделе я запущу специальный план, в рамках которого более 4,5 миллионов ополченцев обеспечат покрытие всей территории страны. Это обученные, активизированные и вооружённые формирования», – заявил Мадуро по местному телевидению.

Он обвинил Вашингтон в «разжигании гнилых угроз» и выступил в защиту родины: «Винтовки и ракеты для крестьянства! Для защиты территории, суверенитета и мира в Венесуэле! Ракеты и оружие для рабочего класса для защиты родины!»

Агентство AFP напомнило, что США увеличили награду за поимку Мадуро вдвое – до 50 миллионов долларов.

Венесуэльские ополченцы, созданные покойным предшественником Мадуро во главе режима Уго Чавеса, по официальным данным, насчитывают около пяти миллионов человек, гражданских лиц и резервистов, и подчиняются военному командованию.

На прошлой неделе государственный секретарь США Марко Рубио подтвердил развертывание американских военно-морских и военно-воздушных сил в Карибском бассейне для проведения операции по борьбе с наркотиками. Это произошло вскоре после того, как администрация США удвоила вознаграждение за голову Мадуро, который, по словам генерального прокурора США Памелы Бонди, сотрудничает с преступными группировками и получает доходы от наркоторговли.

Мадуро все обвинения со стороны США категорически отрицает и считает, что американцы вмешиваются в политику страны-соседа без оснований на то.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

