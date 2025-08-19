Ким Чен Ын призвал к «быстрому наращиванию» ядерного потенциала Северной Кореи

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын призвал к «быстрому наращиванию» ядерного потенциала своей страны в связи с совместными военными учениями США и Южной Кореи, которые, по его словам, направлены на «развязывание войны».

«Крепнущие военные связи между США и Южной Кореей и демонстрация силы с их стороны являются наиболее очевидным проявлением их готовности начать войну», – заявил Ким Чен Ын во вторник, 19 августа, по данным официального информационного агентства Пхеньяна ЦТАК.

«Нынешняя ситуация требует радикального и быстрого изменения существующей военной теории и практики, а также быстрого расширения арсенала ядерного оружия», – добавил лидер Северной Кореи, обладающей ядерным оружием.

Его комментарии прозвучали в понедельник после посещения китайского эсминца «Чхве Хён», где он выразил удовлетворение тем, что превращение корабля в «высокотехнологичное судно с ядерным оружием» идет «по плану».

Со своей стороны, Южная Корея и её американский союзник в понедельник начали ежегодные совместные учения, направленные на улучшение взаимодействия в случае конфликта с Северной Кореей. Эти манёвры рассчитаны на 11 дней и включают «несколько крупномасштабных учений с боевой стрельбой», пояснили американские военные, заверив, что они имеют «оборонительный характер».

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён, избранный в начале июня, в пятницу пообещал «уважать» северокорейскую политическую систему и укреплять двустороннее «военное доверие». Однако Пхеньян заявляет, что не заинтересован в ослаблении напряжённости в отношениях с Сеулом.

Ли Джэ Мён выступает за диалог без предварительных условий, в отличие от своего консервативного предшественника, придерживавшегося жесткой линии.

В начале августа Южная Корея также убрала с границы громкоговорители, транслировавшие K-pop и новостные выпуски. Позже военные заявили, что Север делает то же самое. Однако влиятельная сестра Ким Чен Ына, Ким Ё Чжон, опровергла это заявление.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube