Китай поддерживает переговоры по урегулированию украинского кризиса

Пекин заявил во вторник, 19 августа, что «поддерживает все усилия» по достижению мира после встречи в Вашингтоне Дональда Трампа и Владимира Зеленского и объявления о возможном саммите между президентом России и Зеленским.

«Китай всегда считал, что диалог и переговоры – единственный действенный способ разрешения украинского кризиса. Мы поддерживаем все усилия по достижению мира», – заявила на очередной представитель МИД КНР Мао Нин.

Напомним, что накануне в Белом доме Дональд Трамп принимал Владимира Зеленского и представителей ЕС, стороны договорились продолжать переговоры ради урегулирования украинского кризиса.

Пекин, Елена Васильева

