Трамп хочет заслужить Нобелевскую премию и пропуск на небеса

Дональд Трамп считает, что своими усилиями по прекращению конфликта на Украине он может заслужить Рай. 79-летний американский президент уже намекнул, что хочет положить конец кровопролитию на Украине, чтобы получить Нобелевскую премию мира, которую, по его мнению, он уже заслужил, потому что остановил уже «шесть войн».

Но на следующий день после визита в Белый дом Владимира Зеленского и нескольких европейских лидеров, чтобы найти выход из конфликта с Россией, ставки немного подросли, пишут СМИ. Теперь вместе с Нобелевкой Трап хочет еще и пропуск в Рай. «Я хочу попытаться попасть на небеса, если это возможно», – сказал он в интервью телеканалу «Fox». Но для этого ему придется еще поработать, считает Трамп.

«Я слышал, что я не в хорошем положении, что я действительно в нижней части лестницы! Но если мне удастся попасть на небеса, это будет одной из причин», – сказал он.

