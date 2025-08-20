Иран изобрел новые ракеты для борьбы с Израилем

Иран разработал новые ракеты с превосходными возможностями и готов использовать их против Израиля в случае нового нападения на Исламскую Республику, заявил в среду министр обороны Ирана.

Напомним, что последняя военная конфронтация с Израилем продлилась 12 дней. Начал Израиль: 13 июня он внезапно атаковал иранскую территорию, нанес сотни ударов по военным и ядерным объектам и убил ученых, связанных с иранской ядерной программой, а также высокопоставленных чиновников и военных. На финальной стадии присоединились США – они авиабомбами ударили по иранским ядерным объектам.

Иран отомстил ракетными и беспилотными обстрелами Израиля и крупнейшей базы США на Ближнем Востоке в Катаре.

«Ракеты, использоваваемые во время Двенадцадневной войны, были изготовлены Министерством обороны несколько лет назад, – заявил в среду генерал Азиз Насирзаде, его цитирует официальное агентство Irna. – А Сегодня мы произвели ракеты с гораздо более высокими возможностями (...) и если сионистский враг снова отправится в приключение, мы, несомненно, будем их использовать».

