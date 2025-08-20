«Кто из вас Стубб?» – встреча делегатов ЕС с Трампом была полна неловкостей

На встрече американского президента Дональда Трампа с европейскими лидерами в Белом доме произошло несколько уничижительных ситуаций для глав стран ЕС, пишет норвежское издание Steigan.

«Было много мелких унизительных моментов: так, Трамп явно не узнал президента Финляндии», – говорится в материале.

Как сообщали европейские СМИ, Трамп даже задал вопрос в духе «Кто из вас Стубб?». Как выглядит президент Финляндии он явно на знал.

По словам автора норвежского издания, которое цитирует РИА «Новости», прием европейских лидеров резко контрастировал с помпезностью и торжественностью визита Владимира Путина на Аляску, который состоялся 15 августа: президент США не стал лично приветствовать ни одного из них.

В понедельник Трамп провел переговоры с Владимиром Зеленским. После двусторонней встречи к ним присоединились несколько европейских лидеров. Стороны обсудили гарантии безопасности для Киева, которые страны ЕС намерены предоставить при координации с США.

В середине мероприятия Трамп прервался, чтобы позвонить Путину, сопроводив свой уход ремаркой: «Он ждет». Проговорив сорок минут, Трамп вернулся к представителям ЕС. Дальше беседа носила откровенный и конструктивный характер. Главы государств выступили за продолжение прямых контактов между делегациями России и Украины. Они также договорились обсудить возможность повышения уровня представителей Москвы и Киева на переговорах.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

