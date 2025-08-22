российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 22 августа 2025, 07:01 мск

Новости Политика

Новости, Кратко, Популярное

Саммит ШОС в Китае начнется с большого банкета от Си Цзинпина

Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе предстоящего саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) организует приветственный банкет для лидеров стран – участниц объединения. Об этом сообщил МИД Китая.

Как уточняется в распространенном заявлении, Си Цзиньпин будет председательствовать на 25-м заседании Совета глав государств – членов ШОС и во встрече «ШОС плюс». Китайский лидер планирует выступить с ключевым докладом.

Саммит ШОС пройдет в городе Тяньцзинь (Северный Китай) 31 августа – 1 сентября. В нем примет участие президент РФ Владимир Путин и другие главы государств – членов объединения, напоминает ТАСС.

Пекин, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Поможет ли ограничение продажи алкоголя уменьшить потребление спиртного в России?

Голосовать!

В рубриках

Политика,