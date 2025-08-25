Владимир Зеленский для проведения результативной встречи с президентом РФ Владимиром Путиным сначала должен приложить усилия к достижению консенсуса по ключевым аспектам украинского конфликта. Такую точку зрения высказывает газета China Daily.

«Зеленскому следует напомнить, что до того, как Москва и Киев придут к какому-либо согласию по основным вопросам, любая встреча между ним и Путиным вряд ли принесет желаемый результат», – подчеркивается в редакционной статье, посвященной перспективам мирного диалога по Украине.

Авторы материала отмечают, что Зеленский, «который не осмеливается критиковать ни США, ни европейские страны», пытается обвинить Москву в том, что она «делает все», чтобы помешать его встрече с Путиным. В материале указывается на противоречивые действия Киева, который вместо усилий по восстановлению мира осложняет ситуацию нанесением ударов по энергообъектам, в частности, обеспечивающим поставки нефти в Венгрию и Словакию.

«Несмотря на общее стремление всех сторон к миру, мирный процесс под руководством США, который после многосторонних встреч в Белом доме казался вполне осуществимым, снова зашел в тупик», – полагают авторы материала.

По мнению газеты, единственный, кто пока выиграл от попыток восстановить мир – это Соединенные Штаты, которые заключили с Украиной соглашение о полезных ископаемых и получили согласие большинства членов НАТО на увеличение оборонных расходов до 5% их ВВП – большая часть этих средств будет использована для закупки американского оружия. «Администрации США не удалось добиться какого-либо существенного прорыва по ключевым вопросам, касающимся урегулирования украинского кризиса путем переговоров», – сообщает китайское издание.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube