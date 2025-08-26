Австралия высылает посла Ирана за антисемитизм

Правительство Австралии объявило о высылке посла Ирана, обвинив исламскую страну в ответственности за антисемитские нападения в Мельбурне и Сиднее.

«Это первая высылка посла со времён Второй мировой войны», – заявила на пресс-конференции министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг.

Премьер-министр Австралии Энтони Албанезе заявил на пресс-конференции, что разведывательные службы страны пришли к «крайне тревожному выводу» о том, что Иран организовал, по меньшей мере, два антисемитских нападения в конце 2024 года.

Как отметил Тони Албанезе, Иран, якобы, стоит за пожаром в кошерном кафе в Бонди, пригороде Сиднея, в октябре 2024 года, и за пожаром в синагоге «Адасс Исраэль» в Мельбурне в декабре 2024 года, утверждая, что он основывается на данных разведки. В результате обоих пожаров пострадавших не было. Премьер-министр Австралии заявил, что Иран, вероятно, стоит и за другими антисемитскими атаками в стране. Он сообщил, что Австралия примет закон, который внесёт иранский Корпус стражей исламской революции в список террористических организаций.

Министр иностранных дел Пенни Вонг заявила, что Австралия дала послу Ирана и трём другим дипломатам семь дней на то, чтобы покинуть страну. Однако, по словам Вонг, Австралия не намерена полностью разрывать дипломатические отношения с Ираном, чтобы защитить интересы своих граждан.

