Белый дом сегодня озвучит свой план по урегулированию в Газе

В среду Дональд Трамп проведёт в Белом доме большое совещание, посвящённое урегулированию ситуации в секторе Газа, сообщил во вторник его специальный посланник Стив Уиткофф. «Завтра (в среду) в Белом доме состоится важное совещание под руководством президента, и мы разрабатываем очень комплексный план для территории, где война идет уже почти два года», – заявил он в эфире Fox News, не вдаваясь в подробности.

В феврале президент США выдвинул идею о захвате сектора Газа Соединенными Штатами с целью его восстановления и превращения в «Ближневосточную Ривьеру» после того, как она будет освобождена от жителей. По словам Трампа, жители Газы могут быть переселены в Египет и Иорданию.

Этот план приветствовали крайне правые израильтяне, но отвергли арабские страны и большинство западных стран, а ООН предупредила о возможности «этнической чистки» в секторе Газа.

В начале августа израильский кабинет безопасности одобрил военный план, который, по словам премьер-министра Биньямина Нетаньяху, направлен на прекращение войны. Этот план включает в себя возможное создание «мирной неизраильской гражданской администрации» на палестинской территории.

В опубликованном во вторник видео после заседания кабинета безопасности Биньямин Нетаньяху не дал четкой информации о намерениях своего правительства.

