Вице-президент США Вэнс: мы не хотим, что Россия захватила всю Украину

Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал полезной для американцев перепалку с Владимиром Зеленским, произошедшую в феврале в Овальном кабинете Белого дома. Такую позицию он изложил 27 августа в интервью газете USA Today.

Комментируя скандал, произошедший на встрече президента США Дональда Трампа с Зеленским 28 февраля, Вэнс заявил, что «люди иногда расходятся во мнениях». «Хотел бы я того, чтобы в Овальном кабинете произошла ссора на публику? Необязательно», – отметил вице-президент США. При этом он подчеркнул, что «американцам было полезно увидеть это» (цитаты по ТАСС).

«Между США и Украиной есть множество точек соприкосновения», – продолжил Вэнс, добавив, что «иногда [между странами] возникают некоторые разногласия». При этом он изложил позицию, согласно которой в отношениях между США и Украиной его «всегда беспокоили не столько украинцы, сколько американская сторона, а конкретнее – демократическая администрация [предшественника Трампа] Джо Байдена». По словам Вэнса, во время пребывания Байдена на высшем государственном посту Зеленский получал от США миллиарды долларов, «не имея реальной цели, не [проводя] реальную дипломатию». Он отметил, что у Байдена «не было плана по завершению конфликта». По словам Вэнса, Украина превратилась в «бездонную яму, куда [США] после возникновения проблемы бросали деньги, не имея при этом плана решения проблемы».

Вэнс также утверждал, что украинский конфликт достиг стадии, на которой «продолжение боев ничего не дает россиянам и украинцы ничего не добиваются». По его версии, «для всех, включая США, было бы лучше», если бы «прекратились убийства и этот [конфликт] завершился мирным урегулированием».

При этом вице-президент США отметил, что он и Трамп провели несколько «хороших разговоров» с Зеленским и «намерены продолжать работать над миром». «Несмотря на ряд разногласий, мы, разумеется, хотим защитить территориальную целостность Украины. Мы не хотим, чтобы Россия захватила всю страну», – утверждал он.

28 февраля Зеленский прибыл в Белый дом для встречи с Трампом. Во время беседы в присутствии журналистов между ними возникла перепалка, в ходе которой Трамп указал Зеленскому на неуважительное отношение к США, а Вэнс – на то, что тот забыл поблагодарить Вашингтон за оказываемую Киеву поддержку. Пресс-конференция по итогам встречи была отменена, напоминает ТАСС.

Вашингтон, Елена Васильева

