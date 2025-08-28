Лукашенко повезет в Китай картошку и будет ее дарить

Президент Лукашенко повезет в командировку в Китай картошку. Несколько мешочков с овощем он будет дарить в качестве сувениров для зарубежных коллег.

Саммит Шанхайской организации сотрудничества пройдет в Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября. Китай 3 сентября проведет военный парад на площади Тяньаньмэнь в Пекине по случаю празднования 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Второй мировой войне. Планируется участие иностранных лидеров.

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Могилевскую область рассказал, что, направляясь с визитом в Китай, возьмет с собой несколько мешочков картофеля, чтобы передать их в подарок зарубежным лидерам», – передает белорусское госагентство Белта.

По словам главы государства, уже заготовлены подарочные льняные мешочки с картофелем свежего урожая, выращенным на подсобном хозяйстве президента. Это картофель белорусских сортов, таких как, например, «Першацвет», «Бриз», уточнило агентство.

Лукашенко ранее заявил, что в ходе своего визита в КНР планирует встречу с китайским лидером Си Цзиньпином.

