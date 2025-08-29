Венесуэла в ответ на агрессию США разместила свои ВМС и разведывательные беспилотники в территориальных водах

В ответ на размещение ВМС США в международных водах Венесуэла разместила свои ВМС и разведывательные беспилотники в своих территориальных водах.

Нет никаких шансов, что Соединенные Штаты вторгнутся в Венесуэлу, заявил в четверг президент Николас Мадуро после того, как Вашингтон направил пять военных кораблей в Карибский бассейн для борьбы с международным наркотрафиком. «Нет никаких шансов, что они смогут войти в Венесуэлу», – сказал Мадуро, заявив, что его страна готова защищать «мир, суверенитет и территориальную целостность». « Никаких санкций, никакой блокады, никакой психологической войны, никакой осады. Они не добились успеха и не добьются его», – добавил он в своей речи перед вооружёнными силами.

Мадуро пригрозил высадкой американских войск, осудив попытку смены режима в стране. Ранее он уже сообщал, что выставит для защиты страны более 4,5 миллиона вооруженных ополченцев.

Напомним, что Вашингтон обвиняет Мадуро в руководстве сетью наркоторговли «Картель Солнца», которую администрация Трампа признала «террористической» организацией, США также предлагают вознаграждение за возможность ареста Мадуро 50 миллионов долларов.

Агентство Франс Пресс сообщило о присутствии эсминца с управляемыми ракетами USS Lake Erie в Панаме, в тихоокеанском порту. Посол Венесуэлы в ООН Самуэль Монкада направил письмо Генеральному секретарю Антониу Гутерришу с просьбой к правительству США «раз и навсегда прекратить свои враждебные действия и угрозы и уважать суверенитет, территориальную целостность и политическую независимость Венесуэлы».

Во время транслировавшихся по государственному телевидению в четверг военных учений полковник армии Рамос Салазар заявил, что «в то время как мы осаждены самой геноцидной империей в истории человечества, революционные спецназовцы Соединенных Штатов Америки (...) находятся на передовой линии битвы, чтобы защитить родину Боливара (отца революции) и Чавеса (бывшего президента с 1999 по 2013 гг.)».

