Трамп видит, что Украина и Россия не готовы к миру

Президент США Дональд Трамп сообщил, что, несмотря на его активное желание мира, Украина и Россия пока прекратить конфликт не готовы.

«Я наблюдал за этим, я видел это и говорил об этом с президентом Путиным и президентом Зеленским. Что-то должно произойти, но они еще не готовы. Но что-то должно произойти. Мы добьемся своего», – сообщил Трамп в интервью CBS News.

По словам президента США, его позиция остается «реалистичной и оптимистичной», и он продолжает внимательно следить за действиями Москвы и Киева на фоне неопределенности в отношении возможных личных переговоров Путина и Зеленского. Трамп допустил, что в вопросах урегулирования конфликтов иногда нужно «выждать».

3 сентября Трамп сообщил, что у него скоро будет разговор с Зеленским. Кроме того, он сообщил, что поговорит по телефону с представителями Европы, которые сегодня в Париже собираются на очередное совещание так называемой «Коалиции желающих».

