НАТО собирается противостоять России и после завершения украинского конфликта

НАТО продолжит противостоять России и после завершения военного конфликта на Украине. Об этом заявил генсек Североатлантического альянса Марк Рютте, выступая на оборонном форуме в Чехии.

Он утверждает, что российская угроза не исчезнет с завершением украинского кризиса. «НАТО должна и будет продолжать подготовку, чтобы противостоять ей», – заявил Рютте (цитата по ТАСС).

Генсек альянса призвал страны Евросоюза продолжать наращивать военные производства и выделять больше денег на милитаризацию Европы.

Еще одной «опасностью» для военного блока Рютте назвал Китай. Он отметил, что КНР «производит больше боевых кораблей, чем США». По его мнению, НАТО должна готовиться к «угрозам со стороны Китая».

В то же время, генсек альянса заявил, что несмотря на сосредоточенность НАТО на противостоянии с Россией, блок должен быть готов помогать партнерам в Азиатско-Тихоокеанском регионе в случае «нападения Китая».

Прага, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube