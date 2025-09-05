Трамп анонсировал новый разговор с Путиным

Президент США анонсировал новый разговор с президентом России. Это произошло накануне, после видеоконференции Трампа с европейскими лидерами, собравшимися в Париже на очередное заседание «Коалиции желающих». По ее итогам Трамп предложил усилить давление на Москву и Пекин в случае, если не будет подвижек в разрешении украинского кризиса. В рамках этого Трамп предложил Европе совсем отказаться от закупок российской нефти и давить санкциями па страны-партнеры России.

Потом Трамп опубликовал свое фото с Путиным, сделанное на Аляске 15 августа и анонсировал разговор, сопроводив репликой, что у него с российским президентом «хороший диалог и взаимопонимание».

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков на вопрос СМИ о новом контакте Путина и Трампа сообщил, что подробностей по возможному новому разговору пока нет. Ранее сообщалось, что возможность пообщаться у Путина и Трампа есть практически в любой момент.

Вашингтон, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube