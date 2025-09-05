Трамп сегодня переименует Пентагон в Министерство войны

Президент Дональд Трамп в пятницу, 5 сентября, подпишет указ, который изменит название Министерства обороны на Министерство войны, сообщил CNN представитель Белого дома.

Это шаг, который президент и министр обороны Пит Хегсет анонсировали в последние дни, в том числе и Трамп в Овальном кабинете на прошлой неделе, когда он сообщил журналистам, что его администрация собирается «изменить название».

«Мы называем это Министерством обороны, но, между нами говоря, я думаю, мы изменим название», – заявил президент журналистам 25 августа.

«Мы выиграли Первую мировую войну, Вторую мировую войну – это называлось Военным министерством, и для меня это действительно так. Оборона – часть этого, но у меня есть предчувствие, что мы будем меняться», – сообщил СМИ Трамп.

Находясь в Форт-Беннинге в четверг, Хегсет сообщил, что смена названия произойдет в пятницу.

«Я бы сказал, будьте готовы к завтрашнему дню, – сказал Хегсет, когда его спросили о возможных изменениях. – Это то, что… слова имеют значение. Титулы имеют значение. Культура имеет значение. А Джордж Вашингтон основал военное министерство. Посмотрим».

В последний раз для изменения названия ведомства потребовался акт Конгресса. CNN обратился к Белому дому с вопросом о том, как будет меняться название на этот раз.

Министерство войны, как оно раньше называлось, было создано президентом Джорджем Вашингтоном одновременно с созданием армии США. Однако позднее, в 1949 году, название было изменено в рамках более масштабной реорганизации вооружённых сил при президенте Гарри Трумэне.

В 1947 году Трумэн подписал Закон о национальной безопасности, который объединил Министерство военно-морских сил, недавно созданное Министерство военно-воздушных сил и Министерство армии (ранее Министерство войны, согласно армейскому законодательству ) в единую организацию под названием Национальное военное ведомство (National Military Establishment), подчинявшееся гражданскому министру обороны. В августе 1949 года Национальное военное ведомство было переименовано в Министерство обороны.

Закон о национальной безопасности также учредил Объединенный комитет начальников штабов как организацию для консультирования президента по вопросам военного планирования и стратегии.

Переименование Пентагона последовало за рядом аналогичных шагов Хегсета по переименованию баз и кораблей. Он отменил решение эпохи Байдена, которое убрало названия, использовавшиеся в эпоху Конфедерации, с таких баз, как Форт-Брэгг и Форт-Худ, вернув им прежние названия, но официально назвав их в честь разных людей с теми же именами.

В июне Хегсет также распорядился переименовать танкер, названный в честь борца за права геев и ветерана ВМС Харви Милка.

Вашингтон, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube