Трампа освистали у ресторана и сравнили с Гитлером

Президент США был освистан и подвергнут оскорблениям у ресторана в Вашингтоне. Пропалестински настроенные протестующие сравнили Трампа с Гитлером. Инцидент, заснятый на видео, стал вирусным в социальных сетях.

«Освободите Вашингтон! Освободите Палестину! Трамп – Гитлер нашего времени!», – кричат люди на вирусном видео. Там же видно, как президент подошёл к протестующим, размахивавшим флагами Палестины, и остановился в нескольких метрах от них, кивая и безмятежно улыбаясь, не отвечая на словесные выпады и оскорбления.

Спустя несколько мгновений он подал знак своим агентам Секретной службы, чтобы те разогнали протестующих, сказав: «Ладно, поехали». На видео слышно, как другие посетители ресторана скандируют « США! США!».

Пресс-секретарь президента Кэролайн Ливитт подтвердила, что Дональд Трамп и его команда обедали в ресторане недалеко от Белого дома. Первое лицо сопровождали вице-президент Джей Ди Вэнс, министр обороны Пит Хегсет и госсекретарь Марко Рубио, а также Каролин Ливитт.

Каролин Ливитт о каких-либо инцидентах прессе не сообщала. Журналисты президентского пула сообщили о том, что слышали освистывание и оскорбления в адрес Трампа.

Вашингтон, Елена Васильева

