США давят на Японию, требуя ввести высокие пошлины на товары Китая и Индии

Соединенные Штаты усиливают давление на Японию и на другие страны «Большой семерки», требуя ввести более высокие пошлины на товары из Китая и Индии в качестве наказания за продолжающиеся закупки нефти у России.

Об этом сообщило информационное агентство Kyodo со ссылкой на представителя Министерства финансов США. Чиновник пояснил, что новые агрессивные шаги администрации Трампа «являются частью стратегии по скорейшему прекращению конфликта на Украине».

Представитель Минфина сообщил, что министры финансов ведущих демократических стран проведут в пятницу онлайн-встречу для обсуждения запроса Вашингтона.

«Закупки российской нефти Китаем и Индией финансируют военную машину президента России Владимира Путина и продлевают бессмысленную резню украинского народа, – заявил чиновник информационному агентству Kyodo. – Наши партнёры по G7 должны присоединиться к нам».

В прошлом месяце Трамп удвоил пошлины на товары, импортируемые из Индии, которая является одним из основных торговых партнёров России наряду с Китаем. Однако, как и в случае с Европейским союзом, повышение пошлин для Китая и Индии со стороны Японии представляется затруднительным, отмечают аналитики, учитывая тесные экономические связи Японии с этими двумя странами.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди посетил Токио в конце августа, чтобы встретиться со своим коллегой Сигэру Ишибой, с которым договорился об активизации сотрудничества в сфере экономики и безопасности. Конфликт на Украине привел к значительному увеличению экспорта сжиженного природного газа (СПГ) из США в Европу, чтобы компенсировать сокращение российских поставок. Среди других инициатив, обсуждаемых Вашингтоном и Токио и оставивших наблюдателей в недоумении, – поддержка амбициозного проекта трубопровода стоимостью 44 миллиарда долларов, который соединит месторождения на севере Аляски с портом на юге, что позволит сжижать и экспортировать американский газ на азиатские рынки.

Токио, Елена Васильева

