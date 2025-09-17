Разведка рассекретила архивы Второй мировой

Служба внешней разведки рассекретила архивы времен Второй мировой войны: документы содержат сведения, которые разведчики получали из разных источников и которые прежде были недоступны для изучения. Всего опубликовано шесть томов – материалы охватывают период с 1939 года, от нападения нацистской Германии на Польшу, до 1945 года и разгрома милитаристской Японии.

Отметим, что в этом году также должны быть рассекречены материалы, касающиеся легендарного советского разведчика Николая Кузнецова, работавшего под прикрытием под именем гитлеровского офицера Пауля Зиберта. Его личное дело хранится в архивах ФСБ, именно оно представляет наибольший интерес для историков и исследователей биографии разведчика.

