Трамп больше не хочет выделять 400 миллионов на военную помощь Тайваню

Президент США Дональд Трамп отказался выделить Тайваню военную помощь на сумму более 400 миллионов долларов, стремясь к заключению торгового соглашения и возможному саммиту с китайским лидером Си Цзиньпином, сообщила газета Washington Post за несколько часов до телефонного разговора двух президентов.
Это решение, которое ещё может быть отменено, представляет собой изменение политики США в отношении самоуправляемого острова, который Китай считает своей территорией, сообщили источники газеты.
Два источника, знакомых с ситуацией, сообщили, что стоимость пакета превышает 400 миллионов долларов, и он будет «более смертоносным», чем предыдущая помощь Тайваню, включая автономные боеприпасы и беспилотники.
В своем заявлении представитель Белого дома сообщил, что решение по пакету помощи еще не принято.
Вашингтон, Елена Васильева
