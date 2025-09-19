российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 19 сентября 2025, 09:09 мск

Новости Политика

Новости, Кратко, Популярное

Трамп больше не хочет выделять 400 миллионов на военную помощь Тайваню

Президент США Дональд Трамп отказался выделить Тайваню военную помощь на сумму более 400 миллионов долларов, стремясь к заключению торгового соглашения и возможному саммиту с китайским лидером Си Цзиньпином, сообщила газета Washington Post за несколько часов до телефонного разговора двух президентов.

Это решение, которое ещё может быть отменено, представляет собой изменение политики США в отношении самоуправляемого острова, который Китай считает своей территорией, сообщили источники газеты.

Два источника, знакомых с ситуацией, сообщили, что стоимость пакета превышает 400 миллионов долларов, и он будет «более смертоносным», чем предыдущая помощь Тайваню, включая автономные боеприпасы и беспилотники.

В своем заявлении представитель Белого дома сообщил, что решение по пакету помощи еще не принято.

Вашингтон, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Поможет ли ограничение продажи алкоголя уменьшить потребление спиртного в России?

Голосовать!

В рубриках

Политика,