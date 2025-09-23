Макрон не смог уехать из штабквартиры ООН, потому что улицы перекрыли ради Трампа

Президент Франции был заблокирован американской полицией после своего выступления в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке из-за проезда кортежа Дональда Трампа.

Как сообщает BFMTV, в понедельник, 22 сентября, Эммануэль Макрон, покидая штаб-квартиру ООН, где он официально объявил о признании Францией государства Палестина, был заблокирован на улице президентским кортежем Дональда Трампа в Нью-Йорке.

«Прошу прощения, господин президент, в данный момент всё перекрыто», – сказал ему сотрудник полиции, прежде чем подать сигнал о приближении конвоя, о чём свидетельствуют кадры, опубликованные в социальных сетях.

В этой необычной ситуации Эммануэль Макрон позвонил своему американскому коллеге, чтобы попытаться урегулировать ситуацию. «Представляешь, я сейчас жду тебя на улице, потому что всё для тебя перекрыто», – сообщил Макрон в телефонную трубку. Был ли на том конце провода Трамп или Макрон просто снимал контент для социальных сетей – неизвестно.

После нескольких минут ожидания улица была освобождена, но только для пешеходов. Это вынудило президента Франции добираться до французского посольства тоже пешком.

Нью-Йорк, Елена Васильева

