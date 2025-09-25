Трамп: я стал жертвой злонамеренного тройного саботажа в ООН

Американский президент утверждает, что стал жертвой тройного саботажа во время своего выступления на Генеральной ассамблее организации: поломка эскалатора по прибытии, за которой последовали сбой в работе телесуфлера и неполадки со звуковой системой во время его выступления.

В среду, 24 сентября, Дональд Трамп потребовал от ООН немедленно начать «расследование» диверсий в отношении него.

Описывая поломку эскалатора по прибытии, а затем сбой в работе телесуфлера и неполадки со звуком во время выступления, президент США написал в длинном гневном сообщении в своей социальной сети Truth: «Это не совпадение, это был тройной саботаж в ООН. Им должно быть стыдно. Я направляю копию этого письма Генеральному секретарю (Организации Объединённых Наций) и требую немедленного расследования».

«То, что произошло вчера в Организации Объединенных Наций, – это позор. Это не одно, не два, а три злонамеренных события!» – возмутился он.

Во вторник он уже выступал с трибуны по поводу этих технических проблем, а затем выступил с речью, которая приняла форму настоящего суверенного, скептического и антииммиграционного обвинительного заключения , весьма критического по отношению к Европе и ООН.

Дональд Трамп, прибыв в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке, поднялся вслед за своей женой Меланией Трамп на эскалатор, который почти сразу же остановился.

Американский президент и первая леди, которая, судя по всему, была встревожена, сумели удержать равновесие, держась за перила. Затем они поднялись по ступенькам.

Вашингтон, Елена Васильева

