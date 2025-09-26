российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 26 сентября 2025, 09:05 мск

Новости Политика

Новости, Кратко, Популярное

Президент Южной Кореи: Северная Корея находится в финале разработки ядерной ракеты, способной долететь до США

Президент Южной Кореи заявил, что Северная Корея находится «на завершающей стадии» разработки ядерной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР), способной достичь территории США.

«Чтобы получить рычаги влияния на переговорах с Соединенными Штатами или обеспечить безопасность своего режима, Северная Корея продолжает разрабатывать межконтинентальные баллистические ракеты, способные доставлять ядерные боеголовки на территорию Соединенных Штатов», – заявил Ли Чжэ Мён во время визита на Нью-Йоркскую фондовую биржу.

Он подчеркнул, что, «хотя проект, похоже, еще не завершен, но говорят, что он находится на завершающей стадии».

С момента вступления в должность в июне президент Южной Кореи, в отличие от своего предшественника Юн Сок Ёля, стремился улучшить отношения с Северной Кореей.

В Нью-Йорке он заявил, что «целью должно быть замораживание разработки ядерного оружия, разработки межконтинентальных баллистических ракет и экспорта». Он утверждал, что прекращение производства и разработки ядерного оружия принесёт «значительное улучшение безопасности в регионе».

Президент Южной Кореи подсчитал, что Северная Корея производит достаточно ядерного оружия, чтобы ежегодно изготавливать «примерно 15-20 дополнительных ядерных бомб» . Если ничего не предпринять, их количество «будет продолжать расти с каждым годом» , а ракеты «станут более совершенными», предупредил он.

В последние годы Ким Чен Ын отвергал любую идею денуклеаризации и укреплял военные связи с Россией. Северокорейский лидер заявил о готовности возобновить контакты с Соединёнными Штатами, если последние откажутся от требований к Пхеньяну отказаться от своей ядерной программы, сообщили северокорейские государственные СМИ ранее на этой неделе.

Нью-Йорк, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Поможет ли ограничение продажи алкоголя уменьшить потребление спиртного в России?

Голосовать!

В рубриках

Политика,