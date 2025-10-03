Президенты Албании и Азербайджана высмеивали Трампа, а Макрон смеялся

Президент Франции Эммануэль Макрон смеялся, наблюдая, как лидеры Албании и Азербайджана высмеивают президента США Дональда Трампа за его заявления о прекращении войн с участием их стран.

Все это произошло на встрече Европейского политического сообщества в Копенгагене. Там Макрон был замечен беседующим с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Премьер-министр Албании Эди Рама в притворной ярости подбежал к Макрону и сказал: «Вы должны извиниться… перед нами, потому что вы не поздравили нас с мирным соглашением, которое президент Трамп заключил между Албанией и Азербайджаном».

Напомним, что Трамп уже неоднократно путал Армению и Албанию при обсуждении давней вражды между Арменией и Азербайджаном.

В интервью Fox News в прошлом месяце Трамп, в частности, заявил: «Я разрешил войны, которые было невозможно разрешить. В Азербайджане и Албании это продолжалось много-много лет, в моём кабинете были премьер-министры и президенты».

А во время пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером Трамп вообще все перепутал, заявив: «Мы урегулировали конфликт Абердин и Албании».

Шутка Рамы рассмешила и Алиева, и Макрона. Французский лидер в шутку сказал: «Прошу прощения за это!».

Албанский лидер добавил: «[Трамп] очень много работал!»

Напомним, что в августе Трамп выступил посредником в соглашении между Азербайджаном и Арменией, в рамках которого Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян согласились положить конец конфликту и расширить связи с Вашингтоном.

Париж, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube