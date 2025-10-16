«Мне нравится останавливать войны», – Дональд Трамп

В этом году Дональд Трамп не стал лауреатом Нобелевской премии мира, и для человека, который хвастается тем, что остановил «восемь войн» и «спас сотни миллионов жизней», видимо, осознавать это довольно болезненно, пишут американские СМИ.

Судя по поведению Трампа, принятие решения Нобелевского комитета все еще дается президенту СШа трудно. Спустя почти неделю после вручения премии мира Марии Корине Мачадо, которая получила ее, судя по всему, просто за то, что является противницей президента Венесуэлы Николаса Мадуро, американский президент вновь заявляет, что он был бы достойным лауреатом премии, учитывая войны, которые он остановил.

«Не думаю, что хоть один президент когда-либо остановил хотя бы одну войну. Я остановил восемь за восемь месяцев. Получил ли я Нобелевскую премию? Нет. Можете в это поверить?» – сказал он во время государственного ужина в Белом доме в среду, 15 октября.

«Даже я сказал: «Это невозможно»», – добавил Дональд Трамп, который, тем не менее, поздравил лауреата после объявления Нобелевского комитета. По его словам, Мария Корина Мачадо достойна награды, но и он – тоже.

«Я помог положить конец восьми войнам, спася, возможно, сотни миллионов жизней», – пояснил Трамп. – Но это неважно. Думаю, в следующем году будет лучше, но я не уверен».

Несколько его сторонников заявили, что подали его кандидатуры на Нобелевскую премию мира, однако большинство из них были поданы слишком поздно, чтобы американский президент смог получить награду в этом году. Публично о выдвижении Трампа на премию мира сообщали Пакистан, Камбоджа и Израиль.

В целом, все поданные за Трампа заявления будут иметь силу для Нобелевской премии мира 2026 года. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, в частности, счёл, что Дональд Трамп «заслужил» эту премию после соглашения о прекращении огня, достигнутого между ХАМАС и Израилем, и попросил присудить её ему. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси также заявил американскому президенту, что тот «заслуживает Нобелевской премии мира».

«Мне нравится останавливать войны», – подытожил на ужине глава Белого дома.

Вашингтон, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

