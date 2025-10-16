Не прошло и недели: Израиль грозит Хамасу возобновлением огня

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил в среду вечером, 15 октября, что Израиль возобновит боевые действия в секторе Газа, если ХАМАС не будет соблюдать соглашение о прекращении огня , заявив, что не вернул все останки заложников.

«Если ХАМАС откажется соблюдать соглашение, Израиль в координации с Соединенными Штатами возобновит боевые действия и будет действовать с целью полного разгрома движения», – говорится в заявлении его офиса.

Ранее ХАМАС заявлял, что передал Израилю все останки заложников, к которым имел доступ.

В соответствии с соглашением о прекращении огня между ХАМАС и Израилем, основанным на плане президента США Дональда Трампа , ХАМАС должен был передать всех заложников, по-прежнему удерживаемых в секторе Газа, как живых, так и мертвых, в течение 72 часов после прекращения боевых действий или не позднее 9 утра (по Гринвичу) в понедельник.

Палестинское движение вовремя освободило 20 заложников живыми, но на данный момент оно передало останки лишь девяти из 28 пленников, удерживаемых в Газе: четверых в понедельник вечером, троих во вторник и двоих в среду.

«Мы выполнили свои обязательства по соглашению, передав всех израильских заключённых живыми, а также тела, к которым нам удалось получить доступ», – заявил ХАМАС. «Что касается остальных останков, их извлечение и выемка требуют значительных усилий и специального оборудования».

В обмен на возвращение останков трех пленных во вторник Израиль передал Газе останки 45 палестинцев.

Обвиняя ХАМАС в затягивании времени и нарушении соглашения о прекращении огня, министр внутренней безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир в среду вновь призвал премьер-министра Биньямина Нетаньяху полностью прекратить гуманитарную помощь Газе.

Ранее израильский общественный телеканал KAN объявил о скором открытии контрольно-пропускного пункта Рафах между Египтом и сектором Газа, критически важного для доставки гуманитарной помощи, ожидающей доставки на египетскую сторону. Однако до сих пор он оставался закрытым.

Тель-Авив, Елена Васильева

