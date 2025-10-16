США рассматривают возможность нанесения ударов по Венесуэле

Президент США Дональд Трамп заявил в среду, 15 октября, что он «рассматривает» возможность нанесения наземных ударов по Венесуэле после совершения нападений на суда предполагаемых наркоторговцев, в то время как его венесуэльский коллега Николас Мадуро осудил «государственные перевороты, спровоцированные ЦРУ».

Вашингтон обвиняет президента Венесуэлы и его правительство в руководстве крупной организацией по незаконному обороту наркотиков в США, что Каракас решительно отрицает, и в ответ на развертывание американских сил, которое он считает «военной угрозой», страна начала военные учения и мобилизацию резервистов.

Администрация Трампа недавно нанесла удары по как минимум пяти судам в международных водах, предположительно занимавшимся наркоторговлей, в результате чего погибли, по меньшей мере, 27 человек. Нападение произошло после того, как в августе у берегов Венесуэлы были развернуты восемь военных кораблей и атомная подводная лодка, якобы в рамках антинаркотической операции.

«Я не хочу рассказывать вам больше, но сейчас мы смотрим на сушу, потому что у нас очень хороший контроль над морем», – ответил Дональд Трамп на вопрос репортера о возможных наземных ударах.

Однако он отказался подтвердить сообщения New York Times о том, что он тайно уполномочил ЦРУ проводить тайные операции в Венесуэле против правительства президента Николаса Мадуро.

«Это нелепый вопрос»

На вопрос, давал ли он ЦРУ разрешение на «нейтрализацию» венесуэльского лидера, Дональд Трамп ответил: «Смешно задавать мне этот вопрос. Ну, на самом деле, это не совсем смешной вопрос, но разве не было бы смешно с моей стороны отвечать на него?» – сказал он.

«Нет войне в Карибском море (...)», – заявил Николас Мадуро в среду вечером. «Нет смене режима, которая так сильно напоминает нам о безуспешных вечных войнах в Афганистане, Иране, Ираке (...). Нет государственным переворотам, организованным ЦРУ», – добавил Мадуро в ответ на заявления Вашингтона.

Перевороты, «которые напоминают нам о 30 000 человек, исчезнувших во время переворотов ЦРУ в Аргентине. Переворот Пиночета и 5000 молодых людей, которые были убиты и пропали без вести. Сколько ещё будут продолжаться перевороты ЦРУ? Латинская Америка их не хочет, не нуждается в них, отвергает их», – заявил МАдуро перед Национальным советом по суверенитету и миру, органом, созданным в сентябре специально для урегулирования этого кризиса.

Военные маневры

Ранее в тот же день Мадуро продолжил программу военных манёвров по всей стране, в частности, развернув войска в Петаре и Катии, двух крупнейших рабочих районах Каракаса. В рамках этой программы он в среду отдал приказ о проведении военных манёвров на границе с Колумбией, в штатах Тачира, Апуре и Амазонас.

Именно через эту чрезвычайно проницаемую зону проходит часть колумбийского кокаина, ведущего мирового производителя. Это одна из возможных целей, упомянутых источниками, близкими к Белому дому.

«Мы задействуем все военные силы всеобъемлющей обороны, народной обороны и полицейской обороны», – заявил Николас Мадуро.

Глава Венесуэлы пояснил, что цель этой мобилизации – завоевать мир путем защиты гор, побережья, школ, больниц, фабрик, рынков страны.

По мнению Николаса Мадуро, Вашингтон использует наркоторговлю как предлог для «смены режима» и захвата значительных нефтяных запасов страны.

