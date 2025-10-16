Министр обороны США пригрозил Кремлю «огневой мощью», которая придет на Украину

Министр обороны США Пит Хегсет предупредил Москву в среду, что если война на Украине не закончится, США и союзники по НАТО «возложат на Россию расходы за ее продолжающуюся агрессию».

Хегсет заявил, что «огневая мощь – вот что придет» на Украину в результате закупок европейскими странами американского оружия, однако пока неясно, включают ли они в себя ракеты «Томагавк » американского производства, цитирует чиновника CNN.

Выступая на встрече Контактной группы по обороне Украины союзников Киева в штаб-квартире НАТО, Хегсет призвал страны увеличить инвестиции в закупки вооружений в рамках новой инициативы «Список приоритетных потребностей Украины» (PURL).

Украина по-прежнему сильно зависит от американского оружия, отмечает CNN. В рамках программы на военную технику для Украины было выделено 2 млрд долларов, однако эта сумма меньше 3,5 млрд долларов, которые Владимир Зеленский надеялся получить к октябрю.

Хегсет призвал страны НАТО «превратить слова в действия в виде инвестиций в PURL. «Платить надо всем странам за этим столом – никаких безбилетников», – заявил Хегсет.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что более половины государств-членов НАТО уже взяли на себя обязательства по программе PURL, добавив, что «обязательства», принятые европейскими странами, вскоре превратятся в «возможности» для Украины.

«По итогам сегодняшней встречи более половины всех союзников, то есть более 16-17 союзников, теперь взяли на себя обязательства по PURL», – заявил Рютте министрам обороны стран НАТО, собравшимся в Брюсселе.

После того, как на встрече в среду министр обороны Швеции Пал Йонсон пообещал выделить деньги, он заявил Исе Соаресу из CNN, что теперь позиции США и Европы по Украине «гораздо больше совпадают».

«Мы пришли к такому же выводу: Путин, похоже, не заинтересован в переговорах, и он определенно не будет вести их, если на него не окажут большего давления», – сказал Джонсон.

«Путь к миру на Украине лежит через ужесточение санкций против российской экономики и через поставки большего количества оружия украинцам», – добавил он.

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль выразил благодарность странам, объявившим о новых взносах в программу PURL, а также странам, которые присоединились к инициативе в среду.

«Нам нужны решительные действия, чтобы усилить давление на Россию и заставить ее прекратить войну», – сказал Шмыгаль, которого цитирует CNN.

Американские Томагавки

Украина хочет, чтобы европейские страны могли покупать у нее современные ракеты большой дальности «Томагавк» в рамках этого механизма, но это решение принимает президент США Дональд Трамп.

Трамп заявил в среду, что президент Украины Владимир Зеленский обоснует необходимость перехода к наступательной войне против России, когда посетит Белый дом позднее на этой неделе.

Ожидается, что Зеленский будет добиваться доступа к американским «Томагавкам», что позволит наносить удары глубоко по территории России и потенциально сделать Москву объектом досягаемости.

«Они хотят перейти в наступление», – заявил Трамп из Овального кабинета. «Я приму решение по этому вопросу, но они хотели бы перейти в наступление».

Ранее Трамп заявлял, что он, возможно, готов предоставить Украине «Томагавки», поскольку его терпение в отношении президента России Владимира Путина по поводу войны то нарастает, то ослабевает.

Глава МИД России Сергей Лавров в среду предупредил, что поставки Украине «Томагавков» нанесут колоссальный ущерб отношениям Вашингтона с Москвой.

В интервью «Коммерсанту» Лавров заявил, что этот шаг будет расценен как серьезная эскалация, подрывающая любые шансы на нормализацию российско-американских отношений, которые, по его словам, зашли в «тупик».

Хотя ракеты являются одним из ключевых вопросов для обсуждения в вопросе укрепления обороны Украины, этот вопрос не был включен в повестку дня обсуждения в Брюсселе в среду.

«Это двусторонний вопрос», – заявил Рютте, генеральный секретарь НАТО, имея в виду прямые переговоры между Украиной и США.

Министры обороны стран НАТО уже пообещали предоставить Украине больше беспилотников: Великобритания обязалась поставить 100 000 беспилотников, а Нидерланды выделили 90 миллионов евро (104 миллиона долларов США) на создание собственных беспилотников.

Вашингтон, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube