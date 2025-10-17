Дональд Трамп рассказал о впечатлениях о первой ночи в Белом доме в качестве президента. Воспоминаниями и ощущениями он поделился на благотворительном вечере для спонсоров, который прошел в среду на Капитолийском холме.

«К этому нужно привыкнуть. Я, наверное, пока не привык», – размышлял Дональд Трамп перед представителями Amazon, Apple, Google и Microsoft.

Президент США рассказал о том, как он и его жена Мелания пережили переезд в дом номер 1600 на Пенсильвания-авеню в январе 2016 года. «Для меня ничто не сравнится с Белым домом. После моей победы, в первый же вечер, я поднялся и оказался в коридоре с Меланией лицом к спальне Линкольна, – вспоминал Трамп. – Это был какой-то сюрреалистический опыт. Я сказал ей: «Вы можете в это поверить? Мы в Белом доме, а это спальня Линкольна!»». «Это особенное место, что тут скажешь? Поэтому нам нужно о нём заботиться », – продолжил Трамп размышления о Белом доме.

Отметим, что воспоминания Трампа контрастируют с многочисленными слухами, циркулировавшими об отношениях президентской четы в течение их первого срока. В некоторых из них утверждалось, что Дональд и Мелания Трамп спали в разных спальнях. И не без оснований: когда они приехали в Вашингтон в 2017 году, их брак казался напряжённым после разоблачений о предполагаемой выплате 130 000 долларов порноактрисе Сторми Дэниэлс за её молчание о внебрачной связи, начавшейся в 2006 году, как напоминает The Independent. Первая леди даже отменила поездку за границу с мужем и приехала на его выступление перед Конгрессом о положении страны в 2018 году на отдельной машине.

Президент США всегда отрицал свою связь со Сторми Дэниэлс, несмотря на то, что порноактриса давала показания на суде, в результате которого Трамп был признан виновным по 34 пунктам обвинения в фальсификации деловой документации. Мелания Трамп не присутствовала на суде, но, по сообщениям источников The New York Times, в частном порядке назвала разбирательство «позором».

После переизбрания Дональда Трампа в 2024 году первая леди несколько раз появлялась рядом с ним: на его инаугурации, во время государственного визита в Великобританию, на пасхальной охоте за яйцами и на Генеральной Ассамблее ООН. В прошлом месяце она также выступала перед рабочей группой по искусственному интеллекту. Кроме того, она сообщила, что у неё есть «канал связи» с российскими чиновниками, включая Владимира Путина, для рения судьбы украинских детей, которых эвакуировали с линии боевого соприкосновения.

Вашингтон, Елена Васильева

