Инвестиции в смерть: генсек ООН констатировал нежелание государств тратиться на благополучие своих граждан

Высокие военные расходы государств по всему миру свидетельствуют, что сейчас больше инвестиций направляются в смерть, чем в процветание и благополучие своих граждан. Об этом заявил генеральный секретарь Организации объединенных наций (ООН) Антониу Гутерриш.

«Тенденции в военных расходах показывают, что мы все больше инвестируем в смерть, чем в процветание и благополучие людей», – сказал генсек ООН (цитата по ТАСС) на 16-й сессии Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), которая проходит в Женеве.

По его оценке, геополитические разногласия, неравенство, климатический кризис, а также новые и затяжные конфликты распространяются по всей мировой экономике.

Женева, Анастасия Смирнова

