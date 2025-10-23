Президент Венесуэлы сообщил, что у страны есть 5000 мощных российских ПЗРК

Президент Венесуэлы Николас Мадуро публично объявил, что у его страны имеется 5000 переносных зенитных ракет российского производства для противодействия американской военной угрозе.

«Любая военная сила в мире знает мощь «Иглы-С», а у Венесуэлы не больше и не меньше, а 5000 «Игл-С»», – заявил Мадуро.

Напомним, что США в сентябре разместили в нейтральных водах у границ Венесуэлы свой эсминец и релуряно проводят морские атаки против тех, кого они называют «наркотеррористы» – они обстреливают лодки на которых, как подозревают американцы, осуществляется трафик наркотиков.

Мадуро Трамп считает главой наркокортеля, за информацию, которая будет способствовать его аресту, США объявили награду в 50 миллионов долларов.

Мадуро же в свою очередь, обвиняет США в попытке захвата власти в Венесуэле, чтобы завладеть ее природными богатствами – например, нефтяными месторождениями.

Москва, Елена Васильева

